Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Kurumlara Ziyaret

Vali Akbıyık'tan Kurumlara Ziyaret

51 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek eğitim öğretimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Akbıyık'tan Kurumlara Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek eğitim öğretimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada gerçekleştirdiği toplantıda, kentteki temel eğitim sorunlarını ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Eğitim öğretimle ilgili sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'yı ziyaret eden Vali Akbıyık, burada da bir toplantı gerçekleştirerek sağlık alanında yapılan yatırımlar, devlet hastanelerinin fiziki durumu, personel sayısı, altyapısı, tıbbi donanımı ile birinci basamak sağlık kuruluşları ve 112 Acil Sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Sağlık alanındaki hizmetlerle ilgili Vali Akbıyık'a bilgi veren Dr. Hamdullah Kara, çetin geçen kış şartlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve mahsur kalan hastalara zamanında ulaşılması için İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden görev başında olduklarını söyledi.

Vali İdris Akbıyık, ardından Hakkari Defterdarı Mehmet Ar'ı ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, buradaki birimleri de dolaşarak görevli personellerle bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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