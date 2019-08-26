Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Malazgirt zaferi mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akbıyık'tan Malazgirt zaferi mesajı

34 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan Malazgirt zaferi mesajı, System.String[]

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Zaferi'nin, dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktası olduğuna ifade eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 'Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Türk Ordusu'nun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.


Vali Akbıyık mesajında, "Malazgirt Zaferi, Türk Milleti'ne Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir. Bizler; Malazgirt'te iki yüz bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkan ve bu zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan'ın torunlarıyız. Kardeşlik ve adalet esası üzerine kurduğumuz medeniyetimiz ile kazandığımız başarıların altında, ulvi gayelere ulaşmak için karşılıklı sevgi ve saygıyı yayıp, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlık ruhu ile mücadele etmemiz yatmaktadır. Askeri, siyasi, dini, kültürel ve estetik sahada büyük bir iftihar ile andığımız mazimizi, gelecekte de ihya etmemiz, aynı fedakarlık duygusu içinde mücadele ruhunu yeniden canlandırmamızı gerektirmektedir. İnancımızın yüklediği sorumluluk ve tarihimizden aldığımız ilham ile bugünün sıkıntılarından kurtulup, dünya milletler ailesi arasında daha iddialı bir şekilde yerimizi yeniden almamız, ancak bu sayede mümkün olacaktır. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklali için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

Sultan Alparslan, Malazgirt, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek
CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum Emine Nuyan'ın sokak ortasında katledilmesinin konuşulmaması, sosyal medyada tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Malazgirt zaferi mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]