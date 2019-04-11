Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Mesleki Eğitim Merkezine Ziyaret

Vali Akbıyık'tan Mesleki Eğitim Merkezine Ziyaret

53 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Mesleki Eğitim Merkezine Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Eşi Sevim Akbıyık ile merkeze gelen Vali Akbıyık, kursları dolaşarak kursiyerlerle sohbet etti.

Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Akbıyık, aileleriyle merkeze gelen çocuklara oyuncak dağıttı, kurs öğretmenleriyle bir araya geldi.

Merkezin yetkilileri, Akbıyık'a yöreye has el dokuması kilim hediye etti.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, merkezde birçok alanda kursun olduğunu söyledi.

Kursların daha çok kadınlara yönelik olduğunu belirten Akbıyık, "Burada istihdama dönük meslek öğreniyorlar. İnşallah Hakkari'nin ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak canlanmasına, gerek mesleki eğitim merkezindeki kurslarımız gerek Halk Eğitim Merkezindeki kurslarımız ya da Aile Destek Merkezindeki kurslarımız büyük katkı sağlayacak. Biz de Valilik olarak inşallah bunların hepsini destekleyeceğiz." dedi.

Amaçlarının kentte istihdama katkı sağlamak olduğunu aktaran Akbıyık, "Kilimcilikle ilgili proje hazırlayacağız. Kilim kültürünü, geçmişten gelen Hakkari'nin kendine özgü, kadınlarımızın el emeği göz nuru, duygularını nakış nakış işledikleri Hakkari kilimini hem yaşatacağız hem de tanıtacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Türkiye, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Mesleki Eğitim Merkezine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]