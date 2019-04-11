Vali Akbıyık'tan Mesleki Eğitim Merkezine Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Eşi Sevim Akbıyık ile merkeze gelen Vali Akbıyık, kursları dolaşarak kursiyerlerle sohbet etti.
Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Akbıyık, aileleriyle merkeze gelen çocuklara oyuncak dağıttı, kurs öğretmenleriyle bir araya geldi.
Merkezin yetkilileri, Akbıyık'a yöreye has el dokuması kilim hediye etti.
Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, merkezde birçok alanda kursun olduğunu söyledi.
Kursların daha çok kadınlara yönelik olduğunu belirten Akbıyık, "Burada istihdama dönük meslek öğreniyorlar. İnşallah Hakkari'nin ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak canlanmasına, gerek mesleki eğitim merkezindeki kurslarımız gerek Halk Eğitim Merkezindeki kurslarımız ya da Aile Destek Merkezindeki kurslarımız büyük katkı sağlayacak. Biz de Valilik olarak inşallah bunların hepsini destekleyeceğiz." dedi.
Amaçlarının kentte istihdama katkı sağlamak olduğunu aktaran Akbıyık, "Kilimcilikle ilgili proje hazırlayacağız. Kilim kültürünü, geçmişten gelen Hakkari'nin kendine özgü, kadınlarımızın el emeği göz nuru, duygularını nakış nakış işledikleri Hakkari kilimini hem yaşatacağız hem de tanıtacağız." diye konuştu.