Vali Akbıyık'tan "Mevlana Haftası" mesajı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mevlana Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "13 yüzyıldan günümüze, insanların duygu ve düşünce dünyasında ufuklar açmasına vesile olan büyük Türk düşünürü Mevlana bizim için kıymet biçilemez bir hazine niteliğindedir. Çağlar öncesinden tüm insanlığa yaptığı çağrıyla aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü ve birlik olmayı temel alan bir hayat felsefesinin yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. Hem yaşayışı hem eserleri hem de asırlar ötesine geçen öğretileriyle gönül dünyamızı aydınlatan Hazreti Mevlana, yaradana gönül veren, bütün dünyadaki varlıkları yaradandan ötürü seven, bizlere de sevmeyi ve affetmeyi öğreten bir aşk piridir. Hazreti Mevlana'nın öğüt niteliğinde olan her bir söylemi, her bireyimiz için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir. Günümüzde insanlar arası hoşgörünün azalması, birlik ve beraberliğin sarsılması, savaşların artması münasebetiyle Hazreti Mevlana'nın felsefesine olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Büyük İslam mütefekkiri Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, tüm insanlığa yapmış olduğu çağrıyla, insan sevgisine ve hoşgörüye dayalı bir medeniyet anlayışının oluşmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Hazreti Mevlana, 'Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol' sözlerinden de anlaşılacağı üzere nefretten, şiddetten ve kibirden arındırılmış bir dünyanın kurulabilmesi için yüzyıllar öncesinden bize yol göstermektedir. Vuslatının 747. yıldönümünde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha minnet ve rahmetle yad ediyor, onun nasihatlerinin, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirirken, tüm insanlığın kardeşliğine de vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - HAKKARİ