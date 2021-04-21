Vali Akbıyık'tan Müdür Pınar'a ziyaret - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Salavat Mete Pınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Akbıyık, Ankara Elmadağ Polis Okulu Müdürlüğünden Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Salavat Mete Pınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.
Müdür Pınar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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