Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan 'Nevruz' Mesajı

Vali Akbıyık'tan 'Nevruz' Mesajı

2 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Nevruz Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan 'Nevruz' Mesajı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Nevruz Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Yıla günahlardan mümkün olduğunca arınmış bir şekilde girmek hedeflenmektedir. Dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun tüm farklılıkları, tüm zıtlıkları bir kenara bırakarak, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurarak, birlik ve beraberlik içerisinde, tüm renkleri aynı anda hoşgörü ile bir arada barındırarak insanoğlunun doğayla bütünleşmesidir Nevruz. Baharın gelişiyle birlikte tabiata gelen canlılık ve güzellikler, insanların ruhuna da yansımaktadır. Üstelik tek bir millete özgü olmayan Nevruz, dünyanın birçok yerinde; Anadolu'da, Ortadoğu'da, Kafkaslarda ve Balkanlarda yaşayan birçok farklı millet tarafından farklı şekillerde kutlanmaktadır. Sadece bahar bayramı olmaktan ziyade, bugün dünyanın birçok kesimini içine alan, doğa ile bütünleşmeyi simgeleyen anlamlı bir gündür. Bugünün adı gibi bahar, bolluk, bereket, güzellikler ve huzur getirmesini temenni ediyor ve milletimizin Nevruz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor ve herkesi saygıyla selamlıyorum" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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