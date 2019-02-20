Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Öğrenciye Tablet

Vali Akbıyık'tan Öğrenciye Tablet

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kenti ziyareti sırasında tablet isteyen öğrenciye tablet ve kitap hediye etti.

Vali Akbıyık'tan Öğrenciye Tablet, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kenti ziyareti sırasında tablet isteyen öğrenciye tablet ve kitap hediye etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, kısa süre önce kentteki esnaf ziyareti sırasında Bakan Kurum'dan tablet isteyen 6. sınıf öğrencisi Ömer Çelik'i makamında kabul etti.

Çelik ile yakından ilgilenen Akbıyık, öğrenciye tablet ve kitap hediye ederek, eğitim hayatında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Murat Kurum, Hakkari, Güncel
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