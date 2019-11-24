Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Öğretmenliğin insanlık tarihi kadar eski, eski olduğu kadar da önemli bir meslek olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Bir toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesi ve her alanda müreffeh olabilmesi öğretmenlerin çaba ve gayretlerine bağlıdır. Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir' diyerek öğretmenlerin ne denli bir öneme haiz olduğuna işaret etmiştir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu kutsal görevi layıkıyla yerine getireceklerine, genç nesillerin vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin birer timsali olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve ülkemizi hedeflerine, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak yolda kararlılıkla yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta 'yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi; saygı, şükran ve rahmetle anıyor, bütün emektar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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