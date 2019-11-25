Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret

6 saat önce

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 kişinin öldürülmesinin 30'uncu yılında bölgeyi ziyaret ederek, halka başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret, System.String[]

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölücü terör örgütü PKK tarafından 24 Kasım 1989 yılında Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 28 kişinin öldürülmesinin 30'uncu yılında bölgeyi ziyaret ederek, halka başsağlığı dileğinde bulundu.

Beraberindeki protokol üyeleriyle Yüksekova İlçe merkezine bağlı İpek Mahallesi'ndeki Keremoğlu Camii'ne giden Vali Akbıyık, burada köy muhtarı Necmettin Kamali, kanaat önderleri ve köyde yaşayanlar tarafından karşılandı. Vali Akbıyık bir araya geldiği köylülerl başsağlığı dileğinde bulundu. Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından katliamda hayatlarını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. Vali Akbıyık, acılarını paylaştığı köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.


Yüksekova, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi Güleda cinayetine bir tepki de AK Partili kadınlardan: Sesimizi sen de duy Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:17:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan PKK katliamının yıl dönümünde İkiyaka'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]