Vali Akbıyık'tan Şehit Ailesine Ziyaret

Vali İdris Akbıyık, terörle mücadelede eşi ve oğlu şehit olan 66 yaşındaki Sultan Kaya'yı ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık, terörle mücadelede eşi ve oğlu şehit olan 66 yaşındaki Sultan Kaya'yı ziyaret etti.



Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile farklı tarihlerde terörle mücadelede güvenlik korucusu eşi Abdulkerim Kaya ve oğlu Sadullah Kaya'yı şehit veren anne Sultan Kaya'yı ziyaret etti.



Akbıyık, gelini ve torunlarıyla yaşayan Kaya ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.



Vali Akbıyık, şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenerek kitap ve satranç takımı hediye etti.

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