Vali Akbıyık'tan Taş Ailesine Taziye Ziyareti
7 dakika önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, annesi vefat eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, annesi vefat eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Vali Akbıyık, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile hayatını kaybeden 79 yaşındaki 4 çocuk annesi Fatma Taş
için Hacı İbrahim Şen
Camii'nde kabul edilen taziyeye katıldı.
Vali Akbıyık, annesini kaybeden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ailenin acısını paylaşan Vali Akbıyık, okunan duanın ardından taziyeden ayrıldı. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:02 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Bu Hafta Borsa Kazandırdı, Altın ve Döviz Kaybettirdi
İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli