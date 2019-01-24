Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık'tan Tuğgeneral Kalın'a Ziyaret

Vali Akbıyık'tan Tuğgeneral Kalın'a Ziyaret

31 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Tuğgeneral Kalın'a Ziyaret, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın'ı ziyaret etti.

Tuğgeneral Kalın tarafından karşılanan Vali Akbıyık, daha sonra askeri merasim birliğini selamladı. Vali Akbıyık, daha sonra makamına geçtiği Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ile bir süre görüştü.

Ziyarette Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Aydın da hazır bulundu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Yüksekova, Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa
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