Vali Akbıyık'tan Tuğgeneral Kalın'a Ziyaret
31 dakika önce
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın'ı ziyaret etti.
Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Çukurca
2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın'ı ziyaret etti.
Tuğgeneral Kalın tarafından karşılanan Vali Akbıyık, daha sonra askeri merasim birliğini selamladı. Vali Akbıyık, daha sonra makamına geçtiği Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ile bir süre görüştü.
Ziyarette Yüksekova
3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Burhan Aydın
da hazır bulundu. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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