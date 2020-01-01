Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Akbıyık mesajında, "2019 yılını geride bırakırken, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin daha huzurlu, mutlu ve refah içinde bir hayat sürmeleri konusunda umutlu olduğumuz yeni bir yıla giriyoruz.


En büyük değerimiz olan ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2020 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, halkımızın daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu kapsamda olmak üzere; toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimizdir. Ülkemiz ve dünyamız için önemli gelişmelere sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni umutlarla, beklentilerle karşıladığımız ilimizi ve ülkemizi daha mutlu yarınlara taşımak için bütün vatandaşlarımızın üzerine düşen fedakarlığı yerine getireceğine ve bunu kararlılıkla sürdüreceğine olan inancım tamdır. Acısı ve sevinciyle 2019 yılını geride bırakırken gözyaşların sona ermesi, yerini barış, huzur ve kardeşlik ortamına bırakması en büyük temennimizdir. Bugüne kadar Ülkemize karşı yapılan her türlü saldırıda bütün zorlukların üstesinden gelen ve bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, tüm vatandaşlarımıza ve bütün insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve tüm Hakkarili vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlarım" ifadelerine yer evrildi. - HAKKARİ

Hakkari, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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