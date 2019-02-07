Vali Akbıyık'tan Yüksekova'ya Ziyaret

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova
ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu ve açılışlara katıldı.
Vali Akbıyık'ı, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri karşıladı.
Ardından Akbıyık, Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi'ne geçerek burada 12. sınıflar ile destekleme ve yetiştirme kursunda üniversite hazırlık kurslarına devam eden 2 bin 666 öğrenci ve kursiyer için Yüksekova Kaymakamlığınca sağlanan YKS
hazırlık kaynak kitapları dağıtım törenine katıldı.
Akbıyık, yaptığı konuşmada, eğitimin, öncelikle iyi bir insan ve Müslüman olmanın en önemli şartı olduğunu belirterek, "Onun için eğitime önem vermemiz, çok okumamız, yeni buluşlar gerekiyor. Daha iyi bir vatandaş olabilmemiz için okumamız gerekiyor." dedi.
Avaşin Parkı'ndaki Kitap Kafe'ye geçen Akbıyık, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Daha sonra TOKİ Anadolu Lisesi
'ne geçen Akbıyık, müzik sınıfının açılışını yaptı,Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Akbıyık'a İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür
eşlik etti.