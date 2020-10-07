Vali Akbıyık TEKNOFEST'e katılan Tatlı'yı ödüllendirdi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, strafor ve atıl malzemelerle F-35 savaş uçağı maketi yaparak teknofeste katılan Savaş Tatlı'yı makamında kabul etti.

Bir süre sohbet ettiği Tatlı'ya altın hediye ederek tasarladığı uçağı imzalayan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatlı'nın tasarladığı uçak ile Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'de Hakkari'yi temsil ettiğini söyledi.

Akbıyık, "Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geçtiğimiz yıl da TEKNOFEST'e Yüksekova'dan bir kişi göndermiştik. O da drone yapmıştı. İnşallah Hakkari'de bu icatlar artarak devam edecek. Savaş Tatlı'dan beklentimiz büyük. İnşallah bundan sonra drone, İHA yapacak. Biz de Valilik olarak her türlü desteği bugüne kadar verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.