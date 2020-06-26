Vali Akbıyık, teröristlerin saldırısında yaralanan işçiyi hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Vali Akbıyık, teröristlerin saldırısında yaralanan işçiyi hastanede ziyaret etti

İşçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Yaralı işçiyi ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık:

"3 bölücü terör örgütü mensubu arazide tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Önceki gün Çukurca ilçesindeki Harkabirim Üs Bölgesi yolunda içme suyu çalışması yapan işçilere teröristlerin saldırması sonucu 2 işçi yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı işçilerden biri taburcu edilirken, diğer işçinin tedavisi ise sürüyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile yaralı işçiyi hastanede ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, yaralı işçiye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, güvenlik güçlerinin gereğini yaptığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve hastane başhekiminden yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, Çukurca bölgesinde içme suyu tesisatı çeken özel sektör çalışanlarına karşı bölücü terör örgütünün silahlı saldırı yaptığını söyledi. Vali Akbıyık, "Harkabirim Üs Bölgesi yolunda su hattı inşaatında çalışma yapan sivil firma personeline, bölücü terör örgütü mensuplarınca 25 Haziran 2020 günü roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, içme suyu hattını çeken özel sektör çalışanı 2 sivil şahıs yaralanmıştı. İcra edilen havadan keşif faaliyeti esnasında sınır bölgesinde (kara askeri yasak bölgede), 3 bölücü terör örgütü mensubu arazide tespit edilerek etkisiz hale getirildi" dedi.