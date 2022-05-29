Vali Akbıyık, trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Akbıyık, trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti

29.05.2022 21:56
Vali Akbıyık, trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı'nı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı'nı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelen Akbıyık, Başhekim Uğur Can Kara, Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş ve Müdür Yardımcısı Yaşar Tanyürek tarafından karşılandı.

Yayabaşı'nı tedavisinin devam ettiği serviste ziyaret eden Akbıyık, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

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