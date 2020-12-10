Vali Akbıyık: "Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız" - Son Dakika

Vali Akbıyık: "Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız"

10.12.2020 14:57
Vali Akbıyık:

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezi'nin yeni pistlerini tamamladıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mergabütan Kayak Merkezi'nin yeni pistlerini tamamladıklarını belirterek, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde kapasite artırımının sürdüğünü belirten Vali Akbıyık, bir taraftan 4 yıldızlı ve 126 kişi kapasiteli otel inşaatı devam ederken diğer taraftan da yeni pistlerin yapılması ile birlikte toplam pist uzunluğunun yaklaşık 4 kilometreye çıkartıldığını belirtti. Vali Akbıyık, "FİS onaylı güvenlik ağlarının yapılması işi kapsamında; 4 bin 500 metre B net, 400 metre C tipi A net, 18 direğin koruma minderiyle kapatılması, 1000 metre yönlendirme ağının yapılması ve uyarı levhalarının yapılması ile birlikte Türkiye Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yetkililerince yapılan incelemeler sonucunda işletme teknik ruhsatı verildi. Ruhsatın alınmasıyla beraber, bundan sonra hem sporcuların ve vatandaşların güvenliği sağlanmış olunacak hem de ulusal ve ulusalar arası organizasyonlar ve müsabakalar yapılabilecek" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık: Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız
Vali Akbıyık: Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız

Kayak Merkezi, Hakkari, Otel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Akbıyık: 'Ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırız' - Son Dakika Spor


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