Vali Akbıyık, üs bölgelerini ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgelerinde güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ile İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Kapı ve 3.365 Tepe Üs bölgelerine giden Akbıyık, üs bölgelerinde vatan savunmasını başarıyla sürdüren asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçlerine başarının devamını dileyen Akbıyık, daha sonra üs bölgelerinde yapımı devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetledi, komutanlardan bilgi aldı.

Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla gelerek piknik yaptığını söyledi.

İkiyaka Dağları'nda Kara Kuvvetleri ile Jandarma üs bölgelerinin bulunduğunu belirten Akbıyık, "İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı, Binbir Kapı, Düztepe ve 3.365 Tepe Üs Bölgelerinde yapılan binalarımızı, kulelerimizi ve güvenlik yollarımızı kontrol etmek amacıyla buraya geldik. Şu anda da Sat Göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet bir köşesi. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyor. Bunları yerinde gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Akbıyık'a, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.