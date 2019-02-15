Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Uygulama Noktalarını Denetledi

Vali Akbıyık, Uygulama Noktalarını Denetledi

8 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, jandarma ve polis uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Uygulama Noktalarını Denetledi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, jandarma ve polis uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Yeni Köprü Jandarma Karakolu, Zap Jandarma Karakolu ve Depin Polis Uygulama noktalarında denetlemeler gerçekleştirdi.

Zorlu kış şartlarında nöbet tutan jandarma ve polisle bir araya gelen Akbıyık, tüm güvenlik güçlerinin canla başla görevlerini yürüttüklerini söyledi.

Vali Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Hakkari, Polis, Jandarma, Güncel
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