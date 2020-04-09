Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı

12 dakika önce

Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Çin'de başlayan ve Türkiye'de de etkisi gittikçe artan korona virüs salgını kapsamında Hakkari'de alınan önlemler devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, belediye başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi ve belediyi binası önünde kurulan stantlarda sosyal mesafeyi kuruyarak kendi elleriyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Polis memurlarının kurduğu barikatın arkasına geçen vatandaşlar sırasıyla tek tek Vali Akbıyık'ın elinde maskelerini aldılar.

Burada konuşan Vali Akbıyık, Hakkari Belediyesi olarak şu an ellerinde bulunan 10 bin adet maskeyi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi. Vali Akbıyık, "Elimizde bulunan 10 bin adet maskeyi dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık, Mili Eğitim ve Ulaştırma bakanlıklarımızın işbirlikleri ile bütün illerde de maske dağıtımları olacak. Bizim de Hakkari'de gerekli olan maske sayıları belirtildi. Biz kurum kuruluşlar olarak emniyet ve jandarmamız herkes hazır. Hakkari özellikle korona virüsü için alınan tedbirlere en üst düzeyde riayet ediyor. Vefa gruplarımız ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği veriyor. Yaşlılarımıza ve kronik hastalara gerekli yardımlar ulaştırıldı. İnşallah Hakkari en az zayiatla bu korona virüs belasını atlatacaktır. Ayrıca Bulvar Caddesi'nde vatandaşların maske takması zorunludur. Taksi ve toplu taşıma araçlarında da maske takmak zorunludur" dedi.

Maske dağıtımına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de eşlik etti.

Vali Akbıyık vatandaşlara maske dağıttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:43 Kaynak: İHA

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