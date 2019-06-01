Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı'nda yaralanan askeri tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile hastaneye gelen Akbıyık, yetkililer tarafından karşılandı.

Akbıyık, yoğun bakım servisindeki tedavisi süren askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun çok başarılı olduğunu söyledi.

Akbıyık, "İnşallah yurt içinde ve yurt dışında tek terörist kalmayıncaya kadar devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Ben buradan kahramanlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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