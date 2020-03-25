Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü - Son Dakika

Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü

7 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşlılarla telefonda görüntülü görüşme sağlayarak, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşlılarla telefonda görüntülü görüşme sağlayarak, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduğunu söyledi.


Vali Akbıyık, ikametten ayrılma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan Bulak Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Abdurrahman Taş, Sümbül Mahallesi sakinlerinden 60 yaşındaki şehit korucu eşi Gürciye Keskin, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki şehit korucu babası Şükrü Nurçin, Keklikpınar Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki KOAH hastası Ali Demir, Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurullah Ertunç, Çukurca ilçesi Köprülü köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Taş, Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki şehit eşi Feride Genç ile telefonla görüntülü görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileterek devletin bütün kurumlarıyla yanlarına olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, her türlü ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubunu aramalarını isteyerek bir telefon kadar kendilerine yakın olduklarını ifade etti.


Yaşlı vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler. Yaşlı vatandaşlarla telefon bağlantısı esnasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hazır bulundu. - HAKKARİ

Esentepe Mahallesi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:59:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]