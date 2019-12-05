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Vali Akbıyık, yatırım alanlarını inceledi

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, yatırım alanlarını inceledi, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Projeler hakkında bilgi alan Akbıyık, daha sonra mezbahaneyi inceledi.

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve belediyedeki birim amirleri eşlik etti.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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