Vali Akbıyık, yatırım alanlarını inceledi
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
Projeler hakkında bilgi alan Akbıyık, daha sonra mezbahaneyi inceledi.
Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve belediyedeki birim amirleri eşlik etti.
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