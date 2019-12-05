Vali Akbıyık, yatırımlarla ilgili arazi incelemelerinde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili arazi ve mezbahanede incelemelerde bulundu.



Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile şehir mezbahanesi ziyaretinde İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ve Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu tarafından karşılandı. Burada incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, kentte yapılacak yatırımlarla ilgili Biçer ve Sümbül mahallelerindeki arazilerde incelemelerde bulundu. - HAKKARİ