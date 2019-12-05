Son Dakika › Güncel › Vali Akbıyık, yatırımlarla ilgili arazi incelemelerinde bulundu - Son Dakika
Vali Akbıyık, yatırımlarla ilgili arazi incelemelerinde bulundu
6 saat önce
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili arazi ve mezbahanede incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili arazi ve mezbahanede incelemelerde bulundu.
Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile şehir mezbahanesi ziyaretinde İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ve Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu tarafından karşılandı. Burada incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, kentte yapılacak yatırımlarla ilgili Biçer ve Sümbül mahallelerindeki arazilerde incelemelerde bulundu. - HAKKARİ
Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi