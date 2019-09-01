Vali Akbıyık, yeni çiftin düğününde halay çekti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kent merkezinde düzenlenen bir düğün törenine katılarak halay çekti.

Valiliğin internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, Vali Akbıyık, Keklikpınar Mahallesi'nde düzenlenen düğünle dünya evine giren Hatice Zirek ile Şaban Arslan çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile düğüne katılan Akbıyık, gelin ve damada altın hediye ederek mutluluk diledi.

Akbıyık, daha sonra şarkılar eşliğinde davetlilerle halay çekti.