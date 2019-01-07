Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu Ziyaret Etti

Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu Ziyaret Etti

33 dakika önce

HAKKARI Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerleri ziyaret edip, sohbet etti.

Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
HAKKARI Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerleri ziyaret edip, sohbet etti.

Vali Akbıyık, kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk tarafından karşılanan Akbıyık, karakolda görev yapan askerlerle bir araya gelip sohbet etti.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:09 Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel
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