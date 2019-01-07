Vali Akbıyık, Yeni Köprü Karakolu'nu Ziyaret Etti
33 dakika önce
HAKKARI Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerleri ziyaret edip, sohbet etti.
HAKKARI Valisi İdris Akbıyık, Jandarma
Karakolu'nda görev yapan askerleri ziyaret edip, sohbet etti.
Vali Akbıyık, kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
tarafından karşılanan Akbıyık, karakolda görev yapan askerlerle bir araya gelip sohbet etti.
- Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:09 Kaynak: DHA
Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Şüpheli Araçta Arama Yapan Jandarma Ekipleri, Sürücünün İç Çamaşırında Kokain Buldu
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Bitirmeye Kararlıyız
Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü