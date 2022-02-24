Vali Akbıyık, Yüksekova'da şehit aileleriyle kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'da şehit ailelerini ve Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Yüksekova'nın Bağdaş köyünde 1993 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu olan eşi Abdulkerim Kaya ile 2009 yılında da oğlu Sadullah Kaya'yı şehit veren Sultan Kaya'yı evinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Akbıyık, daha sonra 1989 yılında bölücü terör örgütünün saldırısında yakınlarını şehit veren Aykut ailesiyle Güngör Mahallesindeki evlerinde bir araya geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini anlattı.

Daha sonra Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleriyle buluşan Akbıyık, "Kadınlarımız her alanda güzel işler yapıyorlar. Hakkari'nin dağlarından toplanılan şifalı bitkilerden ortaya konulan ürünler gerekse yöresel yemekler kahvaltıları uygulamakla güzel bir çalışma yürütülüyor. Valilik olarak projelerle bir taraftan hayvancılığı bir taraftan da böyle kadın kooperatiflerin sayısını artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Hakkari ve Şemdinli'de de böylesi kooperatiflerin kurulacağını dile getiren Akbıyık, şunları söyledi:

"Hakkari'de insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak için bütün kurumlarımızı seferber ediyoruz. Her yerin potansiyeline göre destek veriyoruz. Çukurca'da bir taraftan yöresel tahini susamı desteklerken bir taraftan da taş evleri restore ediyoruz Yüksekova'da aspir bitkisini destekliyoruz. Yüksekova'da mandacılığı destekliyoruz."

Vali Akbıyık'a Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yalçın ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş de eşlik etti.