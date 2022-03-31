Vali Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

31.03.2022 10:32
Vali Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde güvenlik toplantısına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde güvenlik toplantısına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık'ın başkanlığında Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir'i ziyaret eden Akbıyık, çarşıda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geçen Akbıyık, Dernek Başkanı Mehmet Salih Diler ve engellilerle sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

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Kaymakamlık, Yüksekova, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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