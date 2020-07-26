Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti - Son Dakika

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaret ettiği Konak köyünde çiftçilerle birlikte tırpanla ot biçti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ziyaret ettiği Konak köyünde çiftçilerle birlikte tırpanla ot biçti. Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ile birlikte 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda bulunan Konak köyünü ziyaret etti. Burada çiftçilikle uğraşan ve ot biçen vatandaşlarla bir sürü sohbet eden Vali Akbıyık, bir çiftçinin elindeki tırpanı alarak ot biçti. Vali Akbıyık'ın sürekli halkla iç içe olduğunu belirten Konak köyü sakinlerinden Necmettin Atan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:16

Kaynak: İHA

Son Dakika

Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Son Dakika: Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır

Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı

Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi

Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarptı: 5 yaralı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor

Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur

Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar

Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta

Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha

CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu

Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi

Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda