Vali Akın, Ahi Evran Gençlik Kampı'nı İnceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Ahi Evran Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Ahi Evran Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kaman Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Altuncan Hatun Kız Yurdu ve Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde antrenman yapan sporcular ile ilgilenen Akın, Kaman Altuncan Hatun Kız Yurdu'nda idarecilerden bilgi aldı.



Daha sonra Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin gelerek sosyal, sportif, kültürel ve kişisel faaliyetler yaptıkları Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'na geçen Vali İbrahim Akın, lojmanların bakım, onarım, tadilatları, portatif yüzme havuzu ve vapur iskelesi alanlarında incelemelerde bulundu.



İncelemesinin ardından açıklamada bulunan Vali Akın, gençleri spora yönlendirerek daha zinde ve bedenen daha sağlıklı nesiller yetiştirme gayretinde olduklarını belirtti.



Kırşehirli gençlerin spora olan ilgisini bildiklerini ve bu yönde önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Akın, "Sporcu gençlerimiz sportif yarışmalarda önemli dereceler alarak bizleri onurlandırmaktadır. Bizler de bu başarıların devamının gelmesi ve kalıcı olması için gereken desteği vermekteyiz. Bugün de Kaman'da devletimiz tarafından yapılan yatırımları inceledik. Bütün bu çalışmaların amacı gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve bağımlılık yapan her türlü tehditten uzak durmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.



Vali Akın'ın ziyaret programına, Kaymakam Murat Girgin, Gençlik ve Spor İl Müdür Faruk Şahin ve diğer yetkililer eşlik etti.

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