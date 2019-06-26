Vali Akın, asfalt şantiyesinde inceleme yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, köy, belde ve ilçede yaşayan vatandaşın asfalt sorunlarının Kırşehir Özel İdare ekiplerince kısa sürede çözülmeye çalışıldığını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, köy, belde ve ilçede yaşayan vatandaşın asfalt sorunlarının Kırşehir Özel İdare ekiplerince kısa sürede çözülmeye çalışıldığını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, Kızılcaköy'de bulunan İl Özel İdaresi asfalt şantiyesinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Akın, öncelikli amaçlarının her zaman vatandaşa hizmet olduğunu, köy, belde ve ilçede yaşayan vatandaşın asfalt sorunlarının ekipler dahilinde kısa sürede çözülmeye çalışıldığını anımsattı.

İl Özel İdaresi bünyesindeki araçların, hizmetlerinin daha iyi bir şekilde istifade edebilmesi için hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Akın, "Sıcak asfalt şantiyesi ile köyler daha kaliteli yollara kavuşuyor. Kızılcaköy şantiyesindeki ekipmanlar ile yapılan asfaltlar, köy yollarımıza yüksek kalite de ulaşım imkanı veriyor. Bu açıdan, köylerimizde altyapıyı güçlendirerek vatandaşların yaşam şartlarını daha da iyileştirmenin gayretindeyiz. Asfalt sezonunun başlaması ile birlikte çalışmaları yerinde gördük, kontrol ettik ve bilgi aldık. Şantiye personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz da üretim ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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