Son Dakika Haberleri: VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde incelemelerde bulundu
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VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde incelemelerde bulundu

47 dakika önce

Çiçekdağı ilçesinde inlemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın vatandaşlarla bir araya geldi.

VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]
Çiçekdağı ilçesinde inlemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın vatandaşlarla bir araya geldi.

Programına Çiçekdağı Hükümet Konağını ziyaret ederek başlayan Vali Akın, Kaymakam Erkan Adıbelli'den ilçede yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı. Kaymakamlık ziyareti ardından Çiçekdağı Belediyesine geçen Vali Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelen Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'na iade-i ziyarette bulundu. İlçeye yapılan yatırımların yaşam kalitesinin artırılması, gelişip kalkınması yönünden önem taşıdığını ifade eden Vali Akın, günümüzde ilçelerin de şehir merkezleri kadar geliştiğini, buna bağlı olarak ihtiyaçlarının da arttığını, bu doğrultuda vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılama amacında olduklarını söyledi.

İlçede yapımı tamamlanan öğretmenevi yeni binası ile lise pansiyon binasında ve eski milli eğitim lojmanında incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi ilçe şantiyelerinde de incelemelerde bulunan Vali Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz'dan mevcut şantiye ile ilçeye yeni yapılan şantiye binası hakkında bilgiler aldı. - KIRŞEHİR
İbrahim Akın, Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:51 Kaynak: İHA
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