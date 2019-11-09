Son Dakika Haberleri: Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

7 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, istiklal mücadelesinin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yılında milletçe şükran ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Hayatını milletinin var olmasına adayan ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aydınlık bir gelecek bırakan Atatürk'ün, tarihin yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Her yönüyle Türk milletinin asil karakterini yansıtan ve milletimizi karanlıktan aydınlığa çıkartan büyük önderimizi kaybettiğimiz gün olan 10 Kasım, milletimiz için bir yas günü olmasının ötesinde, ona duyduğumuz sevgi ve saygıyı gösterme, fikirlerini yaşatma, ülkemize olan görev ve sorumluluklarımızı hatırlama günü olmalıdır. Nitekim Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, her türlü tehlikeye karşı korumak, gelecek nesilleri onun fikirleriyle yetiştirmek, birlik ve beraberlik içerisinde durmadan çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak bizim en ulvi görevimizdir.

Milletçe bu bilinç içerisinde ülkemizi geleceğe taşırken, bizlere özgür ve bağımsız olarak yaşama fırsatı veren Ata'mızı her zaman sevgi, saygı ve özlemle anacağız."

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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