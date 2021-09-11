Vali Akın'dan Ahilik Kutlamalarına davet - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte yapılacak olan Ahilik Kutlamalarına davette bulundu.

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ile sosyal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Ahilik Haftası etkinleri 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. Kutlamalar ile ilgili açıklama yapan Vali İbrahim Akın, 34. Ahilik Haftası etkinliklerine tüm Kırşehirlileri davet ederek, Ahilik kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini beklediklerini söyledi. Ahilik geleneğini yaşamak ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl Ticaret Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde Kırşehir merkezli olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Akın, "Ahilik Haftası programını en iyi şekilde gerçekleştirmenin gayreti içinde olacağız. 13 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da Kaleden Top Atışı ile başlayacak Ahilik Haftası 7 gün sürecek çeşitli etkinliklerle devam edecek" dedi. 2021 yılının Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali İbrahim Akın, "Ahilik Haftasının 16 Eylül 2021 Perşembe günü düzenlenecek olan bölümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini bekliyoruz. Ahi şehrine yakışır bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize halkımızın katılımını bekliyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR