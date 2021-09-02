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Vali Akın'dan başarılı sporcuya ödül - Son Dakika

Vali Akın'dan başarılı sporcuya ödül

02.09.2021 09:33
Vali Akın'dan başarılı sporcuya ödül, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz Ağustos ayında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen 2021 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında 3. olan Yoncagül Yılmaz'ı ödüllendirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geçtiğimiz Ağustos ayında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenen 2021 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında 3. olan Yoncagül Yılmaz'ı ödüllendirdi.

Yoncagül Yılmaz'ın, 2021 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olarak bronz madalya kazanmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Vali İbrahim Akın, Yoncagül'ün bu başarısının diğer gençlere de örnek olması temennisinde bulunduğunu söyledi. Kırşehir'de, gençleri sporcu, bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlama gayretinde olduklarını belirten Vali Akın, "Boksta Türkiye Şampiyonluğu da bulunan başarılı sporcumuz Yoncagül Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonasında elde ettiği başarıların devamının geleceğine inanıyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması, hem bedenen hem de zihnen güçlü bireyler olarak yetişmesi amacıyla ilimizde gençlerimizi sportif aktivitelere yönlendirmek için çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, genç sporcu Yoncagül Yılmaz ve antrenörü Mehmet Dalbudak'ın yer aldığı ziyaret, Vali Akın'ın Kırşehir'de devam eden sportif faaliyetler hakkında bilgiler alması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Vali Akın'dan başarılı sporcuya ödül

İbrahim Akın, Saraybosna, Kırşehir, Boks, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Akın'dan başarılı sporcuya ödül - Son Dakika


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