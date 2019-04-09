Son Dakika Haberleri: Vali Akın'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret

Vali Akın'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret

51 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Vali Akın'dan Başkan Ekicioğlu'na Ziyaret, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Başkan Ekicioğlu'na iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Akın, belediye ile her türlü iş birliği içerisinde şehri bulunduğu seviyeden daha ileriye taşımak için emek sarf edeceklerini belirtti.

Kırşehir'in gelişmesi ve büyümesi için ilin bütün dinamikleri ile birlikte çalışma yürüteceklerini vurgulayan Akın, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve gelen belediye başkanımız, mazbatasını aldıktan sonra Belediye Meclisi üyeleri ile valiliğimizi ziyaret etmişlerdi. Ben de bugünkü iadeyi ziyaretimde kendilerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyor, belediye başkanımız ve Belediye Meclisi üyelerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da başta Vali Akın olmak üzere bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak, Kırşehir'e en güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceklerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel
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