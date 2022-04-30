Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması - Son Dakika
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Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması

30.04.2022 13:37
Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' isimli kampanya ile sürücülere hatırlatmalarda bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' isimli kampanya ile sürücülere hatırlatmalarda bulundu.

Jandarma Uygulama Noktasında durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara özellikle Ramazan Bayramı tatili süresince yaşanacak olan trafik yoğunluğunda emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası hakkında bilgiler vererek hatırlatmalarda bulunuldu. Vatandaşların varacakları yere sağ salim ulaşması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Akın; "Yapılan tüm bu çalışmalarda, yaşanacak kazalarda trafikte can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Yollarda yoğunluk yaşandığı bayram günlerinde sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen'in de yer aldığı denetimde, Vali Akın araçlarda bulunan çocuklara içinde bazı materyaller bulunan çanta hediye etti. - KIRŞEHİR

Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması
Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması
Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması

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İbrahim Akın, Jandarma, Kırşehir, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması - Son Dakika
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