Vali Akın'dan Kovid-19 salgını için "rehavet" uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede vatandaşlardan rehavete kapılmamasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Akın, son zamanlarda koronavirüs vaka sayılarında artış eğilimi görüldüğünü ifade etti.

Salgın ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, muhtarlardan tedbirlerin uygulanmasında daha etkin şekilde görev almalarını istedi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde kurallara uyulmasının önemine işaret eden Vali Akın, şöyle devam etti:

"Son günlerde ülkemiz genelindeki vaka sayılarında bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun önüne geçmek için çeşitli tedbirler alıyor ve denetimler gerçekleştiriyoruz. Salgının önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadelede vatandaşlarımızla birebir iletişim içerisinde olan siz değerli muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz. Halkımız arasında salgınla mücadelede bir rehavet havası oluştu fakat tehlike henüz geçmiş değil."

Yaz ayları nedeniyle insanların toplu olarak bir arada bulunduğu düğün, nişan gibi etkinliklerin yoğunlaştığına dikkati çeken Akın, "Bu etkileşimden kaynaklı olarak da salgının seyri değişti. Toplumda oluşan rehaveti ortadan kaldırmak üzere salgın tehlikesinin geçmediğini her fırsatta anlatarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.