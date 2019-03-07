Son Dakika Haberleri: Vali Akın'dan Regaib Kandili Mesajı

Vali Akın'dan Regaib Kandili Mesajı

38 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın'dan Regaib Kandili Mesajı, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, yüce Allah'ın tüm müminlerin dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için rahmeti ve bereketi bol olan zamanları vesile kıldığını, bunlardan birinin de recep, şaban ve ramazan ayları olduğunu belirtti.

Regaib Kandili'nin üç ayları müjdelediğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bu gece Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Her cuma gecesi kıymetlidir ancak bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da faziletli olmaktadır. Allah-u teala, bu geceye hürmet eden müminlerin dua ve tövbesini kabul etmekte, yapılan ibadetlerin ve iyiliklerin karşılığını katbekat vermektedir. Yüce Rabbimizin mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin sonsuz olduğu bu mübarek gecenin iyilik ve güzelliklerin artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Kırşehir, Regaib Kandili, Güncel
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