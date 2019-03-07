Vali Akın'dan Regaib Kandili Mesajı
38 dakika önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, Regaib Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akın, mesajında, yüce Allah'ın tüm müminlerin dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için rahmeti ve bereketi bol olan zamanları vesile kıldığını, bunlardan birinin de recep, şaban ve ramazan ayları olduğunu belirtti.
Regaib Kandili'nin üç ayları müjdelediğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Bu gece Regaib Kandilini idrak edeceğiz. Her cuma gecesi kıymetlidir ancak bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da faziletli olmaktadır. Allah-u teala, bu geceye hürmet eden müminlerin dua ve tövbesini kabul etmekte, yapılan ibadetlerin ve iyiliklerin karşılığını katbekat vermektedir. Yüce Rabbimizin mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin sonsuz olduğu bu mübarek gecenin iyilik ve güzelliklerin artmasına, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA
Engin Altan Düzyatan, Captain America'ya Meydan Okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anket Sonuçları Hakkında Açıklama: Manipülasyona Şahit Olduk
Erdoğan, Canlı Yayında "Anketlere İnanmıyorum" Sözüne Açıklık Getirdi
Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu