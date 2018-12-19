Vali Akın'dan Toprak Mahsulleri Ofisinde İnceleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Toprak Mahsülleri Ofisinin üreticiyi koruyarak, ürünlerin gerçek fiyatlarını tespit ettiğini belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Toprak Mahsülleri Ofisinin üreticiyi koruyarak, ürünlerin gerçek fiyatlarını tespit ettiğini belirtti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Vali Akın, Kırşehir Şube Müdürü Selçuk Demirağ'dan brifing aldı.



Kurum binasını gezerek şube çalışanlarıyla da görüşen Vali Akın, satışa sunulan ürünleri de inceledi.



Ziyaretin ardından konuşan Akın, şunları kaydetti:



"Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiyi koruyarak, ürünlerin gerçek fiyatlarını tespit etmektedir. Tahıl üreticisini ve tüketicisini korumak için piyasayı düzenlemek maksadıyla faaliyet gösteren Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satımını yapan, gerekli stok tesisini muhafaza eden, bu ürünlerin piyasalarında istikrarını sağlayan, önemli bir kuruluştur. Çok geniş kuruluş ve çalışma alanı olan Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin ürünlerini alıp, paketleyip satışa sunarken, çiftçinin gelirine önemli katkı sağlamaktadır."



Akın, kurum içerisinde yer alan satış mağazasını da gezerek, incelemelerde bulundu.

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