Son Dakika Haberleri: Vali Akın'dan yapımı devam eden okullarda inceleme
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Vali Akın'dan yapımı devam eden okullarda inceleme

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman'da yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Akın'dan yapımı devam eden okullarda inceleme, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman'da yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.
Kaman ziyareti sırasında ilçede yapımı devam eden okulları ziyaret eden Akın, okulların durumu hakkında Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman'dan bilgi aldı.
Okulların eksiklerinin giderilerek 2019-2020 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesini isteyen Akın, bu kurumların kentin eğitim kalitesinin devam etmesine katkı sunacağını belirtti.
Kaymakam Girgin de okullar hakkında bilgi vererek, Kaman'ın eğitim anlamında Türkiye'nin önde gelen ilçelerden biri olduğunu dile getirdi.
İnceleme ziyaretlerine, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:45 Kaynak: AA
İbrahim Akın, Kırşehir, Kaman, Güncel
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