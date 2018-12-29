Son Dakika Haberleri: Vali Akın'dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Akın'dan Yeni Yıl Mesajı

17 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Türkiye ve Kırşehir için önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak, yepyeni umutlarla 2019 yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ülke olarak 2018 yılında önemli çalışmalara imza atarken zor durumda kalınan ve üzülen olaylarla karşılaşıldığını anımsatan Akın, şunları kaydetti:

"Gerek ülkemizi içeriden bölmek isteyen, gerekse ülkemizin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı yaptığımız mücadelede şehitlik makamına yükselen vatan evlatlarımız oldu. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de en derin şükranlarımızı iletiyoruz. Kırşehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha da kalkınması için yeni yılda da ilimizin tüm dinamikleri ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kamu hizmetlerinden vatandaşlarımızın sorun yaşamadan, hızlı, verimli ve insan onuruna yakışır bir şekilde istifade edebilmesi için önlemlerimizi arttırırken kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Akın, yeni yılın huzur, mutluluk, barış getirmesini diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Politika
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