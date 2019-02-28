Vali Akın, Devam Eden Yatırımları İnceledi
1 saat önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte devam eden çocuk evleri ve yaşlı bakım merkezi inşaatlarında incelemede bulundu.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, kentte devam eden çocuk evleri ve yaşlı bakım merkezi inşaatlarında incelemede bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkek Çocuk Evleri Sitesi ile Osman Yalçınkaya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatlarını inceleyen Vali Akın, devletin koruması altındaki çocuklar ile yaşlılara yönelik kente önemli yatırımlar yürütüldüğünü belirtti.
Kimsesiz çocuklara ve yaşlılara daha iyi şartlarda yaşam imkanı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete girecek olan 40 kişi kapasiteli Erkek Çocuk Evleri Sitesinde 13-18 yaş arasındaki kimsesiz erkek çocuklarımız kalacak. Yetiştirme yurdu iken yıkılarak bu hizmet modeline dönüştürülen sitede, çocuklarımız sosyal kültürel ve sportif etkinlikler yapacak. Yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale gelen ve bu yıl hizmete girmesi planlanan Osman Yalçınkaya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk etapta gündüzlü yaşlı birimi hizmete açılacak. Yaşlılarımız evlerinden alınıp burada bakımı ve rehabilitasyonu yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. 100 kişi kapasiteli ve oldukça modern şekilde inşa edilen huzur evinde yaşlılarımız için çeşitli etkinlik salonları da mevcut. Amacımız, kimsesiz çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, yaşlılarımızı rahat ettirmektir. Devletimizin şefkat ellerini koruma altındaki çocuklarımıza ve huzurevinde kalan yaşlılarımıza hissettirmeye çalışıyoruz."
Vali Akın'a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı Alptekin Demir, Huzurevi Kurum Müdürü Arif Atak ve yetkililer eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: AA
Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı
9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı
İkiz Bebek Annesi Doğa Rutkay, Basın Açıklamasında Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı