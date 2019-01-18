Son Dakika Haberleri: Vali Akın, Engelli Çocuğa Karnesini Evinde Verdi

Vali Akın, Engelli Çocuğa Karnesini Evinde Verdi

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ailesinin talebi üzerine evde eğitim hizmeti alan 9 yaşındaki engelli Osman Derinyol'a karnesini evinde verdi.

Vali Akın, Engelli Çocuğa Karnesini Evinde Verdi, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ailesinin talebi üzerine evde eğitim hizmeti alan 9 yaşındaki engelli Osman Derinyol'a karnesini evinde verdi.

Derinyol'un Yenice Mahallesindeki evlerini ziyaret eden Vali Akın'ı daire kapısı girişinde küçük Osman ve ailesi karşıladı.Vali İbrahim Akın, annesi Seval Derinyol ile Osman Derinyol'u kollarından tutarak sınıf haline getirilen ve üzerine "3-A" sınıfı yazılan odasına götürdü.

Osman Derinyol ile bir süre sohbet eden ve bazı yazıları okutan Vali Akın, evde eğitim hizmeti ile ilgili gönüllü öğretmen Senem Ercan ve sağlık durumuyla ilgili annesi Seval Demiryol'dan bilgiler aldı. Öğretmen Senem Ercan, bilgilendirdiği Vali Akın'a evde eğitimin yanı sıra Osman'ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak özel eğitim hizmeti de vermeye gayret ettiklerini söyledi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Yenice, Kırşehir, Güncel
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