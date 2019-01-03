Vali Akın, Engellileri Dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engellilerle bir araya gelerek talep ve şikayetlerini dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engellilerle bir araya gelerek talep ve şikayetlerini dinledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Şirin Kırşehir Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.



Dernek Başkanı Servet Avkapan'dan yürütülen faaliyetler ve dernek üyeleri hakkında bilgi alan Akın, engellilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.



Akın, burada yaptığı açıklamada, her insanın engelli adayı olduğunu hatırlaması, bundan dolayı engellilere her zaman sevgi ve şefkatle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.



Devletin engellilerle ilgili yaptığı düzenlemeler ve sağladığı kolaylıklardan bahseden Akın, şunları kaydetti:



"Devletimiz, son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle, engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta aktif olmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir. Bizler de engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ilimizde önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bugünkü ziyaretimizde, dernekte yürütülen faaliyet hakkında ve normal hayatları üzerine engelli kardeşlerimizle güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve isteklerini dinledik. Engelli kardeşlerimizle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, engelli evlatlarımızı sabırla ve büyük fedakarlıklarla büyüten ailelerine de teşekkür ediyorum."



Dernek Başkanı Avkapan ve engelliler de ziyaretinden ve sağladığı desteklerden dolayı Akın'a teşekkür etti.

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