Son dakika haberleri: Kırşehir Valisi İbrahim Akın: "Devletimiz esnafımıza destek olmaya devam etmektedir" - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devletin esnafa destek olmaya devam ettiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, Ahi kenti Kırşehir'de esnaf odalarının uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Esnafın iş yerinde ve günlük hayatta koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyduğunu görmekten son derece memnun olduklarını ifade eden Vali Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde salgının yayılmasını önlemek adına kararlar alarak uygulamaya koymaktayız. Bu kapsamda, vakaların seyrine bağlı olarak esnaflarımızın faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik kararlar da alınmaktadır. Süreç tüm vatandaşlarımız açısından zor geçtiği gibi esnaflarımızı da etkilemektedir. Devletimiz bu süreçte esnafımıza destek olmaya devam etmektedir. Esnaflarımızın iş yerlerinde alınan kurallara uyması pandemi sürecini daha çabuk atlatmamıza katkılar sağlayacaktır. Umuyorum ki aldığımız tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın ve esnafımızın duyarlılığı ile bu süreci en kısa sürede atlatır, salgından kurtulur ve normal hayatımıza döneriz."

Desteklerinden dolayı Vali Akın'a teşekkür eden birlik başkanı Bahamettin Öztürk de çalışmaları hakkında bilgi verdi.