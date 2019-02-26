Vali Akın, Fabrikalarda İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur ilçesindeki fabrikaları ziyaret ederek inceleme yaptı.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, Mucur
ilçesindeki fabrikaları ziyaret ederek inceleme yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Mucur ilçesinde faaliyet gösteren mermer fabrikası ve doğal su paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.
Mermer ve su işletmelerinin sahibi Ali Rıza Badem'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Akın, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, istihdam sağlayan büyük işletmelerin ilçeye ve ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ifade etti.
İllerin yanı sıra ilçelerdeki yatırımların ticari lokomotif görevinde bulunduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Mucur'da istihdam ve ekonomiye katkı sağlayan böylesine önemli yatırımların yer alması bizleri mutlu ediyor. Devletimiz iş adamlarımıza gereken her türlü desteği verirken bizler de ilçelere yaptığımız ziyaretlerde iş adamlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Yapılan her yatırım, bölgesine ekonomik katkı sağlıyor. İşletmeler kazandırdıkları istihdam ile de işsizlik sayısını da azaltıyor. İlçedeki mermer fabrikası ve doğal su paketleme tesisinin ilçeye kazandırılması, ülke ve Kırşehir ekonomisine yaptığı katkılar ve istihdamdan dolayı işletme sahiplerini teşekkür ediyorum."
Vali Akın'a ziyaretinde Mucur Kaymakamı Kaya Çelik de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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