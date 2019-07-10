Son Dakika Haberleri: Vali Akın, 'halk günü' toplantısına başkanlık yaptı
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Vali Akın, 'halk günü' toplantısına başkanlık yaptı

44 dakika önce

Kırşehir'de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali İbrahim Akın, başkanlık yaptı.

Vali Akın, 'halk günü' toplantısına başkanlık yaptı, System.String[]
Kırşehir, Güncel
Kırşehir'de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali İbrahim Akın, başkanlık yaptı.

Vali Akın, toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinlendi. Halkın sorunlarının çözüme kavuşması için gerekli birim amirlerinin de harekete geçmesini sağlayan Vali İbrahim Akın'a toplantı da Vali Yardımcıları ve kamu kurumları amirleri eşlik etti.

Kırşehir Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya katılan halk bölgelerinde meydana gelen sorunları anlatarak çözüm önerilerini dinledi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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