Vali Akın, Halk Günü Toplantısına Katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, her ay düzenli olarak yaptığı halk günü toplantısına başkanlık ederek Kırşehirlilerin taleplerini dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, her ay düzenli olarak yaptığı halk günü toplantısına başkanlık ederek Kırşehirlilerin taleplerini dinledi.



Kırşehirlilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Akın, toplantı ile talepler alınarak Kırşehirlilerin sorunlarının hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.



Halk Toplantısına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR

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